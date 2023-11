Elly Schlein soddisfatta per la grande partecipazione alla manifestazione in Piazza del Popolo a Roma contro le politiche del governo. “Siamo felicissimi. Non potevamo nemmeno immaginarcela. Da qui parte l’alternativa che vogliamo costruire al governo delle destre in questo Paese”, ha detto la segretaria del Partito Democratico. “È stata una manifestazione bellissima. Abbiamo sentito un’idea diversa di Italia. Ad ogni critica accompagniamo una proposta alternativa. Non ci bastiamo e quindi questa piazza si allargherà. Sono veramente emozionata, finalmente un partito popolare che sta tra la gente” ha aggiunto la leader dem.

