Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella sabato mattina si è recato in Piazza Venezia a Roma per la cerimonia all’Altare della Patria. Il capo dello Stato è stato accolto dal ministro della Difesa Guido Crosetto, e ha poi salutato i presidenti delle Camere, Ignazio La Russa (Senato) e Lorenzo Fontana (Camera), la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e quella della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra. Mattarella ha deposto una corona sulla Tomba del Milite Ignoto in occasione del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate.

