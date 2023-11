È quanto prevede la nuova bozza della riforma Costituzionale

Cambia la norma anti-ribaltone nella riforma costituzionale: il premier eletto a suffragio universale può cambiare una sola volta nel corso della legislatura, qualora questi non ottenga la fiducia o cessi per altre ragione si andrà a nuove elezioni. È quanto prevede la nuova bozza della riforma Costituzionale, visionata da LaPresse.

L’articolo 94 della Costituzione viene quindi modificato in questo senso: “In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente delle Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare che è stato candidato in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all’indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia” e “qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere”.

