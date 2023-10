Si vota fino alle 15. Alle 23 di ieri si era recato alle urne solo il 14,71% degli elettori

Si vota fino alle 15 di oggi, 23 ottobre, per le elezioni suppletive del Senato nel collegio di Monza e della Brianza. Gli elettori sono chiamati alle urne per scegliere chi occuperà il seggio di Palazzo Madama che era stato di Silvio Berlusconi fino al momento della sua morte. Tra i candidati principali, Adriano Galliani per il centrodestra e Marco Cappato per il centrosinistra. Secondo i dati del ministero dell’Interno, dopo il primo giorno di votazioni l’affluenza alle 23 di ieri, 22 ottobre, è stata del 14,71% in tutta la provincia e del 21,29% nel capoluogo Monza: le cifre alle ultime politiche erano rispettivamente al 71,05% e al 71,90% (ma allora si votava solo la domenica).

Fascina vota al seggio di Arcore

Ha votato per le elezioni anche Marta Fascina. L’ex compagna di Silvio Berlusconi nel tardo pomeriggio di ieri ha raggiunto il seggio numero 4 nella scuola elementare Giovanni XXIII ad Arcore, a poche centinaia di metri da Villa San Martino, la storica residenza del Cavaliere dove Fascina ha la residenza. “Sono qui per votare”, ha risposto la deputata azzurra ai cronisti di LaPresse che le avevano chiesto l’importanza di questa elezione per Forza Italia e se fosse pronta a riprendere la sua attività in Parlamento. Subito dopo il voto, Fascina, accompagnata dalla sua scorta, è ripartita a bordo della storica Audi appartenuta a Berlusconi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata