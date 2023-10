Il presidente della Comunità ha accolto il presidente della Repubblica Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della giornata mondiale della povertà, ha fatto visita alla Casa dell’Amicizia della Comunità Sant’Egidio, presso la struttura di San Gallicano a Trastevere, Roma. Per l’occasione, il presidente della Comunità, Marco Impagliazzo, ha voluto ringraziare personalmente il capo dello Stato, sottolineando come “l’integrazione è al cuore del nostro lavoro, perché solo cittadini stranieri integrati potranno vivere bene e lavorare per una società pacifica in Italia”. A seguire, i giornalisti presenti hanno potuto raccogliere anche la storia di Mathieu Dansoko, un immigrato malese di 28 anni che, accolto dalla Comunità, è riuscito a integrarsi ottenendo un lavoro presso una ditta antincendio, trasformandosi “da pericolo a protettore degli italiani”.

