La presidente del Consiglio si recherà nel pomeriggio anche in Congo

Viaggio in Africa della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: prima tappa a Maputo, in Mozambico. La premier poi si recherà in Congo.

Meloni in Mozambico: “Amicizia profonda, partenariato unico”

A Maputo, Meloni ha incontrato il presidente della Repubblica mozambicana, Filipe Nyusi. Al termine dell’incontro la leader del governo ha dichiarato: “Le nostre sono nazioni che hanno un lunghissimo portato di cooperazione, sono nazioni legate da un’amicizia profonda, un legame che nasce ancora prima dell’Indipendenza nel 1975, che si basa su un partenariato unico frutto anche di quel ruolo di mediazione che l’Italia svolse per porre fine alla guerra civile con gli accordi di pace firmati a Roma nel 1992. Quindi c’è qualcosa di più nel nostro legame rispetto alla normale cooperazione bilaterale tra due nazioni”. Ha poi aggiunto che con Nyusi “abbiamo avuto oggi un lungo cordiale colloquio, abbiamo fatto il punto sull’eccellente collaborazione tra Italia e Mozambico e siamo d’accordo sul fatto che si possa fare di più. Il Mozambico è una nazione che ha enormi prospettive e potenzialità di ulteriore crescita, che ha un ruolo molto importante sul piano geostrategico chiaramente nella regione dell’indo-pacifico, la cui prosperità e stabilità è fondamentale non solo per l’Africa ma anche per l’Europa e conseguentemente insomma per il resto del mondo”.

Meloni: “Energia decisiva per collaborazione Ue-Africa”

“I rapporti economici e commerciali tra noi sono estremamente solidi. L’Italia da sempre svolge un ruolo significativo dal punto di vista infrastrutturale, le aziende italiane che operano qui mettono a disposizione dello sviluppo e del tessuto imprenditoriale locale loro migliori capacità tecnologiche e produttive”, ha detto ancora Meloni dopo l’incontro con Nyusi. “Noi siamo d’accordo col presidente nel ritenere che i giacimenti scoperti al largo delle coste settentrionali del Mozambico siano una enorme opportunità per lo sviluppo di questa nazione, anche ovviamente per rafforzare i nostri rapporti. Il governo italiano considera oggi l’energia un fattore sempre più decisivo soprattutto nel partenariato strategico tra Europa e Africa”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata