Da Meloni a Mattarella, da Macron a Metsola: oggi bandiere a mezz'asta in Veneto

Dopo la tragedia di Mestre, dove ieri sera un bus è precipitato da un cavalcavia per cause da accertare e ha preso fuoco, causando la morte di almeno 21 persone, è arrivato il cordoglio delle istituzioni italiane e internazionali. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha immediatamente telefonato al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro per esprimergli il suo cordoglio. “Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il sindaco Luigi Brugnaro e con il ministro Matteo Piantedosi per seguire le notizie su questa tragedia”, ha detto la premier Giorgia Meloni.

Cordoglio anche dal presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana: “Esprimo profondo cordoglio per la tragedia avvenuta a Mestre. Il mio pensiero va alle vittime, ai feriti e alle loro famiglie. Desidero rivolgere un particolare ringraziamento ai Vigili del fuoco, alle Forze dell’ordine e al personale sanitario che stanno operando incessantemente per prestare i soccorsi”.

Bandiere a mezz’asta in Veneto

“In tutte le sedi regionali del Veneto verranno esposte le bandiere a mezz’asta, in segno di lutto pubblico dopo il gravissimo incidente avvenuto a Mestre. Invito anche tutti gli i Comuni e gli enti locali ad adottare questa forma di cordoglio per le vittime e vicinanza ai feriti”. Lo comunica il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Cordoglio da Macron

“I nostri pensieri questa sera sono rivolti al popolo italiano, alle famiglie e ai cari delle vittime della terribile tragedia di Venezia”. E’ il messaggio del presidente francese Emmanuel Macron, in un post scritto in italiano sul social X.

Metsola: “Troppe persone hanno perso la vita”

“Il mio pensiero stasera è rivolto alle famiglie e agli amici delle vittime del grave incidente di Mestre. Troppe persone hanno perso la vita in questa tragedia. Auguro una pronta guarigione a tutti i feriti e sono vicina ai cittadini veneziani”. Lo ha scritto in italiano sul social X la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

