Il ministro del Made in Italy a Palazzo Madama: "Riteniamo che l'Italia possa essere il Paese ideale dove investire nel campo dell'economia digitale"

Il ministro del Made in Italy Adolfo Urso annuncia la presentazione in parlamento di un nuovo decreto legge. Si tratta di un dl sulla microelettronica che approderà nelle Aule di Camera e Senato nei primi giorni di agosto. “Servirà a individuare una strategia sulla microelettronica, perché riteniamo che l’Italia possa essere il Paese ideale dove investire nel campo dell’economia digitale”, ha affermato Urso a Palazzo Madama in merito all’approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. “Per prepararci, già nei mesi scorsi, una task force ministeriale è stata a Taiwan, in Corea del Sud, in Giappone e negli Stati Uniti, per incontrare diverse imprese multinazionali di questo settore, tra cui Intel, ottenendo grande riscontro. Sulla base delle loro richieste e indicazioni stiamo elaborando il nostro piano”, ha aggiunto il ministro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata