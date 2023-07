Così la segretaria del Pd durante una conferenza stampa sulla delega al governo per la riforma fiscale

Elly Schlein torna sul caso Santanchè “Torniamo a chiedere con forza e nettezza le dimissioni della ministra Santanchè e alla presidente Meloni di assumersi le sue responsabilità e intervenire. Abbiamo chiesto anche ad altri ministri, interessati per competenza, di riferire in aula per chiarire i contorni di questa vicenda”. Così la segretaria del Pd durante una conferenza stampa, convocata dai dem a Montecitorio, sulla delega al governo per la riforma fiscale, attualmente all’esame dell’aula della Camera. “Quello che è emerso ieri mi sembra evidente: pare che Santanchè sia andata in aula al Senato e abbia detto cose non vere. Sarebbe un fatto molto grave. Noi possiamo solo ribadire che per fatti meno gravi di questi molti ministri si sono dimessi, in Italia e all’estero”, ha aggiunto Schlein.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata