La presidente del Consiglio poi parteciperà al vertice Nato di Vilnius

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lunedì prossimo sarà a Riga per incontrare il primo ministro della Repubblica di Lettonia, Arturs Krisjanis Karins. Il bilaterale, informa palazzo Chigi, si terrà nel Palazzo del governo alle 17.20. In serata, alle 19.15, la premier si sposterà quindi presso la base militare di Camp Adazi per una visita al personale italiano schierato nell’ambito della missione Nato. Martedì e mercoledì, poi, Meloni sarà a Vilnius, in Lituania, dove parteciperà al vertice Nato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata