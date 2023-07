Il garante pentastellato intercettato da LaPresse a Roma

Dopo le ‘brigate di cittadinanza’, i ‘battaglioni della salvezza’. È la nuova provocazione di Beppe Grillo, garante del Movimento 5 Stelle, intercettato da LaPresse a Roma, dove in questi giorni sta incontrando il leader pentastellato Giuseppe Conte e i parlamentari del gruppo. “I battaglioni della salvezza stiamo facendo adesso. Sono gruppi di persone che vanno nei territori a portare il messaggio dell’Altrove, andare nelle periferie ad aiutare chi ha bisogno e aiutare anche a diminuire gli eccessi, come nella filosofia sia del Movimento che dell’Altrove”. Alla domanda su come siano organizzati, Grillo ha risposto: “Stiamo organizzandoli adesso, non lo so ancora. I battaglioni dell’Altrove saranno straordinari“.

