Tavolo tecnico interministeriale sul riordino delle concessioni in corso a Palazzo Chigi

Dai primi dati presentati dal Mit sulle concessioni balneari non emergerebbe la scarsità della risorsa spiaggia, elemento fondamentale per decidere se procedere con la messa a gara delle concessioni attualmente esistenti. È quanto viene confermato a margine del tavolo tecnico interministeriale sul riordino delle concessioni, in corso a Palazzo Chigi. “Il Mit ha fatto un ottimo lavoro e ha presentato i primi dati grezzi che andranno approfonditi per certificarli e presentarli in Europa nel modo migliore. Comunque dai primi dati la scarsità delle risorse non sta emergendo“, spiega il deputato di FdI Riccardo Zucconi, aggiungendo che al tavolo “ci ritroveremo di nuovo il prossimo 20 luglio e poi alla fine del mese con i rappresentanti categorie”. I nodi ancora da scogliere, a quanto si apprende, riguardano i criteri tecnici per calcolare la scarsità delle spiagge e l’incidenza delle concessioni esistenti, per capire come verranno mappate scogliere, porti e aree interne.

