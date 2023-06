L'ex presidente dell'Ars ha commentato l'inchiesta in cui è stato arrestato per spaccio di droga lo chef Mario Di Ferro

L’ex presidente dell’ARS, Gianfranco Miccichè, interviene in merito all’inchiesta che ha portato all’arresto a Palermo dello chef dei vip, Mario Di Ferro, accusato di spaccio di droga. “Escludo in maniera categorica che io mi muova in macchina con il lampeggiante acceso. È un errore che ho fatto nella vita di cui sono pentito. Considero molto più importante nella mia vita di essere stato onesto, non avere mai fatto male a nessuno, non avere mai rubato un centesimo. Poi ognuno di noi qualche errore nella vita lo ha fatto. L’importante è essere a posto con la propria coscienza, e io lo sono”, ha detto il politico in una nota.

