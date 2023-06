(LaPresse) Protesta alla Camera da parte del Movimento Cinque Stelle. Al termine dell’intervento del presidente Giuseppe Conte, i deputati pentastellati hanno esposto lo striscione #Bastaviteprecarie, slogan al centro della manifestazione contro il lavoro precario dello scorso 17 giugno. La seduta dell’Aula è stata poi sospesa. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

