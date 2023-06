Roma, 24 giu. (LaPresse) – “La maggioranza mi sembra si stia dividendo su tutto e si sta rimangiando le promesse elettorali. Mi preoccuperei più dello stato di salute della maggioranza che in questo momento ha la responsabilità di governo”, piuttosto che delle divisioni dell’opposizione. Così il leader del M5S Giuseppe Conte alla manifestazione della Cgil per la sanità, in corso a Roma. “Con l’opposizione ci sono dei temi che non ci vedono pienamente convergenti, è abbastanza evidente ed è inutile ribadirlo ogni volta”, sottolinea ma “è chiaro che è in corso un percorso” e “non siamo in dirittura finale di arrivo. Un percorso di dialogo che coltiveremo con grande responsabilità, lealtà, mantenendo alta l’asticella”.

