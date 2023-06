Alla Camera è passato il testo base proposto dal Pd, con i voti di Azione-Italia Viva. Astenuti M5S e Avs. Maggioranza assente, rinviato il Cdm

L’Italia è il Paese europeo che sta crescendo di più anche grazie a imprenditori e lavoratori. È quanto sostiene il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. “Non ritengo che ci sia bisogno di mettersi in mano a fondi stranieri e a soggetti stranieri” ha detto il vicepremier parlando nel corso di un punto stampa allestito a Venafro (Isernia) dove ha inziato la giornata di tour in Molise per le elezioni Regionali.

Rispondendo sul Mes e sulle divisioni interne alla maggioranza Salvini ha aggiunto: “600.000 italiani nei giorni scorsi hanno sottoscritto i buoni del tesoro, per più di 18 miliardi di euro. Io preferisco che le infrastrutture italiane, le scuole italiane e le strade italiane vengano costruite chiedendo i soldi agli italiani, così il debito rimane italiano“.

Dopo il casus belli del parere del ministero dell’Economia sulla ratifica del Meccanismo europeo di stabilità, nella giornata di ieri la maggioranza ha scelto di non scegliere: disertati i lavori della commissione Esteri della Camera, dove è passato il testo base proposto dal Pd, con i voti di Azione-Italia Viva, mentre il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra si sono astenuti.

Dopo l’esame dei pareri il ddl dovrebbe approdare in Aula a Montecitorio, dove è atteso per il 30 giugno, anche se il condizionale è d’obbligo: è possibile che venga chiesto il rinvio in conferenza dei capigruppo. Un modo per allontanare le tensioni. È in questo contesto che a sorpresa è stato anche rinviato il Consiglio dei ministri, riunito per una seduta lampo solo per le impugnative delle leggi regionali. Meloni non poteva essere presente per altri non precisati impegni, quindi l’approdo dei due ddl sulla ricostruzione e la sicurezza stradale è rinviato a martedì prossimo. Uno slittamento che non ha contribuito a rasserenare gli animi.

