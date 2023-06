La leader dem: "Ci batteremo per il loro riconoscimento"

Intervento della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, sulle famiglie omogenitoriali. “Ci batteremo per il riconoscimento dei figli delle famiglie omogenitoriali perché le famiglie si basano sull’amore e non su altro”, ha dichiarato la leader dem nel corso di un dibattito a Milano con Natascia Maesi, Presidente di Arcigay Nazionale. “Dobbiamo difendere quelle 33 famiglie colpite ingiustamente a Padova e in tanti altri luoghi d’Italia. Credo che questo livello di crudeltà non si sia mia visto prima”, ha aggiunto Schlein.

