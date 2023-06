Il ministro dell'Istruzione poco prima dell'inizio degli esami

Al via l’esame di maturità in Italia, oggi la prima prova. “È un momento molto importante per 536mila ragazze e ragazzi, un momento di passaggio, in cui si tirano le somme di un percorso che per la grande maggioranza dei giovani che è durato 13 anni”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, a Rtl 102.5 “Ci si apre a una vita nuova, è un momento che va vissuto con entusiasmo e serenità – ha affermato – Passate queste prove, vi aspettano l’estate e le vacanze e poi vi aspettano nuovi impegni molto stimolanti grazie ai quali costruirete la vostra vita”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata