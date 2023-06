L'ex presidente della Camera durante la manifestazione di Roma: "Questo governo precarizza il lavoro"

“Noi siamo qui in piazza per dire no al decreto lavoro e a questo governo che non ci piace in ogni sua politica che fa. Faremo una grande opposizione”. Così l’ex presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, durante la manifestazione organizzata a Roma dal Movimento 5 stelle contro il lavoro sottopagato e la precarietà. “La presenza di Schlein e Fratoianni buon punto di partenza”, ha aggiunto Fico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata