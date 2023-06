Così il leader di Noi Moderati arrivando in Duomo per l'ultimo saluto al Cavaliere

“L’eredità politica più importante di Silvio Berlusconi è il centrodestra unito, che oggi governa l’Italia ed ha l’obiettivo di cambiarla, di renderla più moderna e competitiva. Per farlo dovremo ispirarci alla sua lezione, raccogliendo ed attualizzando la sua grande lezione politica e rafforzando la proposta popolare, liberale e moderata, per rendere più forte il Centro del Centrodestra”. Lo afferma il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi arrivando in Duomo per i funerali di Silvio Berlusconi.

