Il deputato di Italia Viva-Azione: "Senza Berlusconi una parte di elettorato sarà libero"

“E’ certo che senza la leadership di Berlusconi ci sarà un pezzo di elettorato che si sentirà deluso o comunque libero di poter scegiere”. Così Ettore Rosato, deputato di Azione-Italia Viva, a proposito del futuro della politica dopo la morte di Silvio Berlusconi.

“Penso che il funerale di Stato cade di mercoledì, sappiamo che non c’è stata la camera ardente per motivi di ordine pubblico, da lunedì si ricomincia a votare, polemizzare su questo mi sembra veramente esercizio dell’amore per la polemica”, dice ancora a proposito del lutto e dello stop alle votazioni alla Camera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata