La più giovane eurodeputata della delegazione italiana al Pe

“Oggi è un giorno triste per tutta la famiglia di Forza Italia”. Così Francesca Peppucci (Forza Italia), la più giovane eurodeputata dell’intera delegazione italiana al Parlamento europeo, a margine di un momento di commemorazione per Silvio Berlusconi a Strasburgo. “Quello che ha fatto durante la sua vita come uomo, imprenditore, politico ha lasciato il segno non solamente in Italia e in Europa ma nel mondo intero”, ha aggiunto.

