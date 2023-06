È stata per oltre dieci anni compagna dell'ex premier: "Oggi provo solo dolore, e quello non si spiega"

Francesca Pascale è stata per oltre dieci anni compagna di Silvio Berlusconi. “È triste, ho un peso sul cuore, le parole mancano, la morte è una cosa seria, diceva Totò” ha detto in una intervista a Repubblica. Francesca Pascale oggi è sposata con Paola Turci.

“Oggi provo solo dolore, e quello non si spiega“, afferma.”Siamo esseri umani: e se c’è stato l’affetto, un sentimento profondo a legare due persone, non lo puoi resettare, non siamo robot. Poi, onestamente, con Berlusconi potevi scontrarti, litigare, ma era difficile cancellarlo per sempre. Lo amavi o lo odiavi. Ed io investita di tutto, ovvio. Era la mia vecchia vita, oggi è morta con lui“, aggiunge.

