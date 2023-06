Così il senatore di Fratelli d'Italia: "Lascia a centrodestra grande eredità"

“Berlusconi mancherà tantissimo persino ai suoi avversari. Ci mancherà la sua empatia e la sua comunicazione. Ci lascia senza dubbio come grande eredità il centrodestra. Un elettorato che si riconosce in determinati valori. Andremo avanti anche nel suo ricordo per proseguire il nostro lavoro in questa legislatura e contiamo anche oltre. La sua è un’eredità duratura. Berlusconi ha più volte sacrificato il suo stesso partito per salvaguardare la coalizione, questo deve essere lo spirito”. Così il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan in Piazza Montecitorio.

