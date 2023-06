“La qualità dell’informazione è il tema prioritario di sostenibilità secondo i nostri stakeholder. Ritengo che proprio in risposta a questa chiara indicazione, ma anche in considerazione del dettato della Convenzione in vigore e delle Linee guida del prossimo Contratto di Servizio, sia necessaria per Rai una rinnovata attenzione alla qualità dei propri prodotti informativi, in un’ottica di trasparenza e responsabilità, in linea con i servizi pubblici europei, e tenendo conto del mutamento di abitudini e bisogni informativi degli utenti, del dilagare di disinformazione e fake news, e delle potenziali evoluzioni normative dello European Media Freedom Act“, ha aggiunto Soldi che ha poi concluso: “Il tema della qualità dell’informazione deve responsabilmente essere preso in carico a tutti i livelli aziendali, a partire dallo stesso CdA, con il supporto anche degli strumenti di monitoraggio già previsti, dal Qualitel ai report dell’Osservatorio di Pavia”, ha aggiunto Soldi.

L’ad Roberto Sergio ha prontamente risposto alle accuse di Soldi sottolineando che quello della parità di genere “è un tema particolarmente sensibile per la Rai, come azienda ma ancor più come servizio pubblico di interesse generale; lo è per la Presidente Soldi e lo è per me”.

L’amministratore delegato della Rai nel corso della sua audizione davanti alla Commissione di Vigilanza ha spiegato che “delle attività portate avanti in questa direzione, innanzitutto le policy on e off screen approvate per la prima volta da questo Consiglio di Amministrazione, è stata data ampia eco, da ultimo nel Bilancio di sostenibilità 2022. Chiaramente, ciò che conta è la tendenza e il passo per ridurre il gap; su entrambi i fronti sono stati fatti significativi progressi e posso già dare rassicurazione che ulteriori avanzamenti verranno operati nelle nomine che a breve completeranno la squadra di vertice, sia nelle direzioni editoriali che in quelle di staff”, ha sottolineato Sergio.

“Personalmente, a conferma di quanto sopra, condivido con voi che la Direzione Staff dell’Amministratore Delegato è femminile sia nel ruolo di Direttrice che Vicedirettrice. Mi auguro, ma in realtà ne sono certo, che prima possibile si debba entrare nel merito dei contenuti del Contratto di servizio, sul quale siete chiamati a esprimere il vostro parere consultivo”, ha evidenziato rivolgendosi ai membri della Vigilanza.

La Rai deve dare voce a tutti e non può escludere nessuno