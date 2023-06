“Un viaggio positivo quello di Giorgia Meloni in Tunisia. Andrò a parlare con la Georgieva e vediamo cosa si può fare per aiutare il Paese. L’obiettivo è quello di dare finanziamenti e fare progressivamente riforme cercando di capire qual’è la realtà tunisina. Il nostro interesse è avere una Tunisia stabile” così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dell’incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine della presentazione della candidatura italiana per l’Einstein Telescope a Roma. “La Tunisia rifiuta i diktat del Fondo monetario internazionale? Bisogna far capire al Fondo che bisogna avviare una trattativa. Non si possono chiedere riforme come l’eliminazione del sussidio al pane. Ne parlerò con la Georgieva che vedrò la prossima settimana negli Stati Uniti” ha aggiungo rispondendo ai cronisti.

