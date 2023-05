Le parole dell'ex moglie sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia

Silvio Berlusconi, “soffre” ma “ce la mette tutta”. Lo ha detto Veronica Lario, ex moglie del leader di Forza Italia, a margine di un convegno di +Europa al Palazzo delle Stelline a Milano. Ai giornalisti che le hanno chiesto se in queste settimana è andata a trovare l’ex marito in ospedale, Lario ha risposto: “E’ una domanda molto personale” alla quale “preferirei non rispondere”. “C’è una persona che sta male – si è poi limitata ad aggiunge -, che soffre e che ce la mette tutta”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata