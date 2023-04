Previsto a Palazzo Chigi l'incontro in vista del Cdm del primo maggio

Il governo, a quanto apprende LaPresse, ha convocato i sindacati domenica alle 19 per un incontro presieduto dalla premier Giorgia Meloni sui provvedimenti relativi al cuneo fiscale, al reddito di inclusione e alle misure di avviamento al lavoro in previsione del Cdm del primo maggio.

“Sul Primo Maggio il Governo ha annunciato un pacchetto non concordato né con i lavoratori, né col mondo del lavoro e né con i sindacati e questo è molto grave” aveva dichiarato il capogruppo in Senato del Partito Democratico, Francesco Boccia parlando con i giornalisti fuori dal Senato, prima della convocazione ufficiale dei sindacati. “Su quella funzioni e su quelle competenze avrebbero dovuto sentire anche le Regioni e gli enti territoriali – ha proseguito Boccia – Forse qualcuno dovrebbe spiegare al Governo che quando si parla di lavoro non si può parlare di slogan”.

