L'ex presidente della Camera a Napoli: "Fascismo è stato dittatura vergognosa in accordo con nazismo"

La città di Napoli ha celebrato la Festa della Liberazione del 25 Aprile con la deposizione delle corone di fiori al Mausoleo ai caduti di Posillipo e al monumento dedicato a Salvo D’Acquisto, a piazza Carità. Alle celebrazioni erano presenti Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Claudio Palomba, prefetto di Napoli, e Roberto Fico, ex presidente della Camera dei Deputati e presidente del Comitato di Garanzia M5s. “La Costituzione è intrinsecamente antifascista, non c’è ombra di dubbio. La Costituzione nasce sulla lotta al fascismo che è stato un regime, una dittatura vergognosa in accordo con nazismo” le parole di Fico.

