Il sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy: "L'idea di Giorgetti si somma all'assegno unico"

“La proposta del Ministro dell’economia Giorgetti è assolutamente condivisibile. Per incentivare la natalità e contrastare un fenomeno molto preoccupante, diventa necessario ridurre la tassazione per le famiglie con uno o più figli a carico. Questo non significa abbandonare l’innovativa misura dell’assegno unico universale ma oltre a questo, si dovrebbe reintrodurre una detrazione di 10.000 euro all’anno per ogni figlio a carico (ora 950 € per figlio fino ai 21 anni) fino al termine del corso di studi anche universitari, e per tutti i nuclei familiari senza limitazioni di reddito. Si otterrebbe così una doppia incentivazione e contrasto alla denatalità: con l’assegno unico universale una misura diretta mensile di sostegno, mentre con la detrazione un taglio consistente della tassazione a favore delle nostre famiglie”. Lo dichiara Massimo Bitonci, sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, responsabile del dipartimento attività produttive della Lega.

La proposta di Giorgetti: Niente tasse per chi fa figli

La proposta del ministro Giorgetti a cui fa riferimento il sottosegretario Bitonci è stata anticipata questa mattina dal quotidiano ‘Il foglio’. Secondo il giornale diretto da Claudio Cerasa, sul tavolo del ministro c’è un bonus famiglie sul modello del Superbonus 110%, pensato per i nuclei con almeno due figli a carico: per queste famiglie si punta a una riduzione delle tasse da pagare.

