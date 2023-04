Il primo firmatario Gasparri ha chiesto la riformulazione del proprio testo, le opposizioni chiedono con forza di cancellare del tutto le modifiche

La maggioranza ha chiesto di “riformulare” in Aula del Senato il proprio emendamento sulla protezione speciale. Il senatore Maurizio Gasparri, primo firmatario, ha chiesto di togliere dal proprio testo la formula che sopprime dal testo unico sull’immigrazione i riferimenti agli obblighi internazionali. Un passo indietro che ha fatto insorgere le opposizioni, che chiedono con forza di cancellare del tutto le modifiche sulla protezione speciale.

Boccia (Pd): “Maggioranza è nel caos”

“L’Aula è stata sospesa perché il governo non aveva capito la riformulazione Gasparri. Questo dà il senso del caos che c’è nella maggioranza“. Lo ha detto il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, parlando con i giornalisti in una pausa dei lavori dell’Aula nell’ambito della conversione del decreto immigrazione. “Noi insisteremo perché pensiamo che le modifiche fatte siano una violazione del diritto internazionale e una violazione dei diritti umani”, ha aggiunto Boccia.

Gli emendamenti approvati

In precedenza, nel pomeriggio, l’Aula aveva approvato i primi due emendamenti del governo al decreto. Il primo prevede nuovi hotspot, affida alla Croce Rossa la gestione del centro di Lampedusa, stanzia 8,8 milioni per il potenziamento del servizio di trasporto marittimo dei migranti, e prevede limitazioni all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nel Sai, il sistema di accoglienza diffusa gestito dagli enti locali. Il secondo dispone l’apertura di una postazione del 118 a Lampedusa. “In considerazione del fenomeno dei flussi migratori e delle particolari condizioni geografiche del territorio, nell’ambito del sistema di soccorso della Regione Siciliana, è attivata, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge di conversione – si legge nel testo – una postazione medicalizzata del 118 presso l’isola di Lampedusa, al fine di garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza – urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell’isola e dei migranti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata