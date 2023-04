La presidente del Consiglio a Milano in occasione del 61esimo Salone del Mobile

“Le parole di ieri del presidente Mattarella? Il richiamo all’Europa lo comprendiamo tutti, dopodiché bisogna conciliare il tema dell’Europa con la difesa degli interessi nazionali, che è quello che mi pare l’Italia con l’attuale governo stia cercando di fare nel migliore dei modi”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando alla Fiera di Milano, a Rho, per il taglio del nastro della 61esima edizione del Salone del Mobile. “Bisogna cercare delle sinergie perché rafforzare l’interesse nazionale italiano significa anche rafforzare anche un quadro di autonomia strategica europea – aggiunge la premier -. Oggi il vero problema col quale l’Europa si sveglia è un tema di assenza di autonomia strategica. Ci siamo svegliati che non siamo più padroni del nostro destino. Oggi si affronta, è un dibattito aperto, qualcuno poneva questo problema qualche anno fa e per questo veniva definito un pericoloso sovranista… È un tema centrale sul quale credo che rafforzare la nostra capacità strategica sia fondamentale”.

