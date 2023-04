Nessun bollettino medico è previsto fino al 17 aprile. Il leader di FI è stato visitato da Fedele Confalonieri

Un’altra notte tranquilla in ospedale per Silvio Berlusconi, ricoverato da 12 giorni nel reparto di terapia intensiva cardiotoracica dell’ospedale San Raffaele di Milano per un’infezione polmonare nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica, di cui il leader di Forza Italia soffre da tempo. Ieri il suo medico personale e direttore dello stesso reparto, Alberto Zangrillo, ha parlato di situazione tranquilla. Nessun bollettino medico ufficiale è previsto almeno fino a domani, 17 aprile.

Nel pomeriggio visita di Confalonieri

Nel pomeriggio il leader di Forza Italia è stato visitato in ospedale da Fedele Confalonieri. Il presidente di Mediaset e amico di lunga data dell’ex premier è entrato dal cancello di Via Olgettina 60, che dà sul retro del reparto. Intorno all’ora di pranzo dallo stesso cancello è stata vista entrare e poi uscire l’auto che nei giorni scorsi ha accompagnato in visita Marina Berlusconi, primogenita del Cav. Poi, intorno alle 17, l’arrivo della figlia primogenita Marina Berlusconi.

