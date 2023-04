Altra notte "tranquilla" per l'ex premier e leader di Forza Italia

Secondo fine settimana in ospedale per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia ha trascorso la decima notte tranquilla nel reparto di rianimazione cardiotoracica dell’ospedale San Raffaale di Milano, diretto dal suo medico personale Alberto Zangrillo, dove è entrato mercoledì 5 aprile a causa di una infezione polmonare nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo.

L’ultimo bollettino medico diramato giovedì da Zangrillo e dal collega ematologo Fabio Ciceri segnalava “un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria”. Il quadro clinico complessivo resta tuttavia delicato, rendendo necessario il proseguimento delle cure in ambito intensivo.

Almeno fino a lunedì non sono previsti nuovi aggiornamenti sulle condizioni dell’ex premier ottantaseienne. Accanto a lui c’è la compagna e deputata azzurra Marta Fascina, che dal primo giorno di ricovero non è stata vista lasciare l’ospedale. In questi giorni per Berlusconi non sono mai mancate le visite dei figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, oltre che dell’amico storico e presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri.

