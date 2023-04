Oggi non è previsto un bollettino medico sulle sue condizioni di salute

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha trascorso una quarta notte “tranquilla” in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano dove è ricoverato da mercoledì scorso. È quanto filtra da fonti ospedaliere, secondo cui non è prevista per oggi la diffusione di un bollettino medico sulle condizioni di salute del Cavaliere, in cura per un’infezione polmonare e affetto da tempo da una leucemia mielomonocitica cronica.

