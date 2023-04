Quarta notte in ospedale per il leader di Forza Italia

Marina Berlusconi, primogenita di Silvio Berlusconi, è arrivata in visita nel giorno di Pasqua all’ospedale San Raffaele di Milano dove il padre è ricoverato da mercoledì scorso. L’ingresso è avvenuto in auto da via Olgettina 60. È la prima visita della giornata da parte di uno dei cinque figli del leader di Forza Italia che ha trascorso la quarta notte tranquilla nel reparto di terapia intensiva.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata