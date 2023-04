Il ministro degli Esteri racconta di aver parlato con il professor Zangrillo: "Speriamo che il leone torni presto a guidare il partito"

“Ho parlato stamane con il professor Zangrillo. Mi ha detto che Berlusconi ha trascorso una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili. Il modo migliore per noi di essergli vicino è quello di lavorare”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Tg1 Mattina.

Uno dei massimi esponenti di Forza Italia ieri aveva parlato di un ricovero per un’infezione non risolta aggiungendo però che l’ex presidente del Consiglio era comunque in grado di parlare.

Tajani: “Speriamo che leone Berlusconi torni a guidare partito”

Berlusconi “fino all’altro ieri ha lavorato perché stiamo organizzando una due giorni di Forza Italia a Milano a maggio, era molto attivo e seguiva tutto con grandissima attenzione. Vogliamo tutti essere ottimisti, speriamo che il leone torni a guidare il partito, che non ha correnti ma un solo leader” ha aggiunto Tajani, a Tg1 Mattina.

“Siamo in costante contatto con la famiglia, ho parlato con i figli, con Marta Fascina che è una nostra collega parlamentare e con il professor Zangrillo”, ha concluso il ministro degli Esteri.

