Il ministro dell'Istruzione e del merito: "Chi prende a pugni un insegnante, avrà davanti non solo l'insegnante ma anche lo Stato. Basta aggressioni"

“Io proporrò che il ministero si costituisca parte civile nel processo penale. Chi prende a pugni un insegnante, avrà davanti non solo l’insegnante ma anche lo Stato. È ora di dire basta alle aggressioni. Voglio che torni la serenità nelle classi”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega a Milano.

“Bisogna ripristinare la cultura del rispetto verso gli insegnanti e gli studenti. La persona di ogni studente deve essere rispettata” e “dobbiamo dare autorevolezza ai docenti perché siano consapevoli della loro missione. Come in tutti lavori c’è anche la pecora nera, ma la stragrande maggioranza dei docenti ha un entusiasmo invidiabile. Fanno tutto questo per uno stipendio modesto, dobbiamo dare dignità e decoro”, ha aggiunto Valditara.

“Trovare soluzione su vandalismi durante occupazioni”

“Vogliamo che i ragazzi si ispirino ai valori di riferimento. Rispetto per gli studenti e per gli insegnanti, ma rispetto anche verso i beni pubblici. Cinquecentomila euro di danni durante le occupazioni nel 2021, anche qua bisogna trovare una soluzione. Qualcuno deve risponderne, altrimenti pagano tutti. Paga ognuno di voi, non soltanto i vandali che non hanno rispetto per i beni pubblici”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega a Milano.

“Qualche fesso legga più attentamente circolare su cellulari”

“Ho fatto la circolare sui cellulari in classe. Qualche fesso che scrive senza leggere le circolari ha detto: Valditara non conosce l’evoluzione dell’informatica, che vergogna! Si legga più attentamente la circolare, che sottolinea la guida dell’uso corretto. Se io insegnante sto spiegando in un momento in cui voglio che i ragazzi partecipi, se uno si mette a chattare con un amico o a immortalare magari le smorfie dell’insegnante per dileggiarlo”, questa è mancanza di rispetto. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, intervenendo alla scuola di formazione politica della Lega a Milano.

