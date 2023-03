Il capogruppo di FdI alla Camera: "Documenti non secretati possono essere rilevati"

“Sul gruppo Wagner il ministro della Difesa ha fatto una riflessione a voce alta, che è peraltro condivisa da molti giornali. Se i documenti non sono secretati possono essere rilevati”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti intercettato dai cronisti fuori da Palazzo Chigi. “Dopodiché certo che non è l’unico elemento che favorisce l’immigrazione, ma vedendo quello che sta succedendo in questo momento rispetto al passato viene il legittimo sospetto”, ha sottolineato Foti.

