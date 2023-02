Abbracci, strette di mano, sorrisi e selfie tra i banchi di Montecitorio per la nuova leader dem

Tra abbracci, strette di mano, sorrisi e selfie, oggi a Montecitorio è andato in scena il debutto di Elly Schlein da segretaria eletta del Partito Democratico. La leader dem al suo ingresso in Aula ha salutato tutti i deputati del Pd, e dopo essersi accomodata sul suo scranno è stata raggiunta da diversi parlamentari di altri gruppi, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi Sinistra in primis, ma anche qualcuno della maggioranza, per ricevere i loro complimenti. In via di definizione la sua agenda dei prossimi giorni, così come è ancora presto per conoscere con certezza i nomi di chi comporrà la sua squadra in seno al partito. Anche eventuali rimescolamenti nei gruppi di Camera e Senato, dove le due capogruppo, Debora Serracchiani alla Camera e Simona Malpezzi al Senato, si sono dette pronte ad un passo indietro. Per le prime decisioni da segretario, infatti, bisognerà attendere il 12 marzo, quando l’assemblea nazionale del Pd la proclamerà ufficialmente.

