Il garante dei pentastellati è tra gli ospiti della festa in onore del diplomatico Jia Guide

Il garante del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, è tra gli ospiti del ricevimento organizzato dal nuovo ambasciatore cinese in Italia, Jia Guide, entrato in carica a gennaio scorso. A quanto apprende LaPresse, Grillo è arrivato poco fa a Villa Miani, a Roma, dove si tiene la festa in onore del diplomatico.

