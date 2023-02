La presidente dell'Eurocamera è stata ricevuta dai presidenti di Senato e Camera, incontrerà anche Mattarella

Visita a Roma per la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. La numero uno dell’Eurocamera è stata ricevuta dal presidente del Senato Ignazio La Russa a palazzo Giustiniani, poi si è spostata a Montecitorio per l’incontro con il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Successivamente è previsto anche un bilaterale al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nel corso della visita a palazzo Giustiniani, La Russa ha accompagnato Metsola nella Sala della Costituzione. La stanza ha un importante valore simbolico per la storia della Repubblica italiana: lì il 27 dicembre 1947 il capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, il presidente dell’Assemblea costituente Umberto Terracini e il guardasigilli Giuseppe Grassi firmarono la Carta costituzionale, momento immortalato da una foto che campeggia su una parete, sotto un planisfero. Una copia della Carta costituzionale è collocata su un leggio. Il tavolo in stile rinascimentale è ancora lo stesso della storica firma.

Presidente Camera Fontana riceve Metsola: “Importante cooperazione”

Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha ricevuto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, a Palazzo Montecitorio. Durante l’incontro, Fontana ha sottolineato l’importanza della cooperazione tra il Parlamento europeo e la Camera dei deputati, con particolare riferimento alle procedure legislative dell’Unione europea, e ha auspicato – si legge in una nota – l’avvio di una collaborazione in tema di cybersicurezza per potenziare i sistemi di difesa informatica delle rispettive istituzioni. Fontana ha, inoltre, proposto la promozione di un percorso di analisi della situazione nel Mediterraneo, da estendere ai presidenti dei Parlamenti europei interessati, al fine di richiamare l’importanza strategica dell’area e di cooperare per la sua stabilizzazione.

Mattarella ha ricevuto Metsola

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Lo comunica la presidenza della Repubblica in una nota.

