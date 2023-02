Il ministro degli Esteri sulle ultime dichiarazioni del leader azzurro Silvio Berlusconi in merito al conflitto

“Contano i fatti. Forza Italia non ha mai avuto esitazioni nel sostenere Kiev dimostrando una coerenza che non tutte le forze politiche hanno dimostrato”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo al question time a una domanda sulle ultime dichiarazioni di Silvio Berlusconi in merito al conflitto in Ucraina.

Sul conflitto in Ucraina “la posizione del governo e di tutta la maggioranza è sempre stata chiara. Siamo dalla parte dell’Ucraina, dell’Europa, della Nato, dell’Occidente. Questo significa difendere l’indipendenza e la libertà dell’Ucraina, perseguire i crimini commessi e creare le condizioni per una pace giusta” ha proseguito il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso del Question time. “Il messaggio che continuiamo a dare ai russi è che la guerra non è una soluzione – ha aggiunto -, la linea di fermezza, di difesa della libertà e del diritto internazionale non può affievolirsi e così lo sforzo diplomatico. Ribadirò questa nostra posizione nei prossimi impegni internazionali, dalla Conferenza sulla sicurezza di Monaco alla sessione speciale dell’Assemblea generale dell’Onu sull’Ucraina. Questo è e resta l’impegno del governo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata