La denuncia dell'esponente dem, commissario dimissionario del PD nella regione

Francesco Boccia in conferenza stampa a Napoli denuncia: “Più della metà degli eletti non è in regola” col pagamento dei contributi al partito. Il deputato dem, Commissario dimissionario del Pd in Campania e coordinatore nazionale della mozione Schlein, si riferisce ai consiglieri regionali. “Non parlo dei parlamentari che sono tutti in regola”, ha precisato.

