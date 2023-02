La premier è intervenuta sul caso a 'Stasera Italia' su Rete4: "La sfida è allo Stato e lo Stato ci riguarda tutti, non è un tema politico, non è un problema di destra o sinistra"

“La sfida non è al governo, la sfida è allo Stato e lo Stato ci riguarda tutti, non è un tema politico, non è un problema di destra o sinistra. Il governo non ha fatto altro che il suo lavoro in questa vicenda, facendo molta attenzione a non alzare i toni. Quando siamo stati interrogati abbiamo risposto su come uno Stato serio secondo noi dovrebbe affrontare una materia del genere”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo al telefono sul caso Cospito a ‘Stasera Italia’ su Rete4. “Lo Stato rimane fermo perché io credo che lo Stato debba rimanere fermo di fronte alle minacce di mafiosi e terroristi”, ha affermato ancora la presidente del Consiglio. “Abbiamo auto di funzionari delle ambasciate italiane che saltano, continue minacce allo Stato da parte di questi anarchici e la domanda è se il governo stia eccitando la piazza? Io, francamente, rimango un po’ di stucco. Dobbiamo rimettere le cose nella giusta direzione, bisogna capire chi crea il problema e chi non lo crea, perché il problema non lo ha mica creato il governo. Il problema lo hanno creato delle persone che decidono deliberatamente di sfidare lo Stato italiano”, ha aggiunto Meloni.

“Consiglio prudenza, se posso permettermi perché ho letto titoli di giornale ‘Meloni vuol far morire in carcere Cospito’ e poi leggo dichiarazioni di anarchici che dicono ‘colpiremo con le armi rivoluzionarie’ chi dovesse essere il mandate di qualsiasi cosa dovesse accadere a Cospito. Quindi consiglio responsabilità”, ha continuato la premier. “Il tema – ha spiegato Meloni – non lo abbiamo alimentato noi. Questo caso è montato non per volontà nostra. Il ministro Nordio ha risposto nel merito, sul piano pienamente tecnico. Noi abbiamo portato la vicenda in Cdm per capire quali fossero le condizioni di salute e chiedere ai ministri competenti, Tajani e Piantedosi, quale fosse la condizione di sicurezza a livello nazionale e internazionale. Questo è il lavoro che ha fatto il Governo”, ha concluso Meloni.

