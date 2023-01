Così la la ministra per le riforme istituzionali: "Su autonomie la maggioranza è coesa, e non ci sono problemi di sorta"

“Sto proseguendo questa attività di ascolto, termino questa settimana e quindi poi farò le riflessioni del caso”. Lo ha detto la ministra per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati, rispondendo ai cronisti, oggi pomeriggio a Roma, parlando del presidenzialismo. A chi chiede se il suo lavoro procederà di pari passo con il lavoro del ministero per l’Autonomia, Casellati ha risposto: “Le autonomie hanno un loro percorso e io ne ho un altro – ha aggiunto – ma è che chiaro che la maggioranza è coesa, e non ci sono problemi di sorta”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata