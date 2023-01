La candidata alla segreteria del Partito Democratico non ha dubbi sull'autorizzazione all'uso legale della cannabis

Sì alla legalizzazione delle droghe leggere, tassa di successione progressiva e maggior partecipazione degli iscritti alle scelte del partito. È quanto afferma Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd, che risponde su Instagram alle domande della pagina satirica Socialisti Gaudenti.

“Decisamente a favore #MeglioLegale” è la posizione di Elly Schlein che risponde senza esitazione alla domanda sulla legalizzazione della cannabis. Sulla tassa di successione, la candidata alla segreteria del Pd dice che “va resa più progressiva, buona la proposta del Forum Diseguaglianze e Diversità”, che prevede anche una redistribuzione dei proventi con una dote ai 18enni.

Infine alla domanda sul Pd la 37enne deputata Pd pensa che sia necessario consultare la base “con strumenti di partecipazione democratica come i referendum già previsti dello Statuto e mai attuati. Poi – conclude – bisogna cambiare la pessima legge elettorale, ma finché non riusciamo servono primarie per scegliere chi va nelle liste”.

Ora si attendono le risposte – sempre via social – degli altri candidati dalla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini, Paola De Micheli e Gianni Cuperlo..

