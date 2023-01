Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie sulle modalità di approvazione delle intese sulle autonomie regionali

“C’è la necessità di un passaggio Governo-Regioni, dopodiché ci sarà un parere espresso dal Parlamento, l’intesa definitiva andrà in Parlamento e verrà votata dal Parlamento. Quindi non c’è nessuna fuga in avanti o rischio di blitz”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, ad Agorà Rai Tre, sulle modalità di approvazione delle intese sulle autonomie regionali.

“Io ho fatto una previsione temporale di un anno per l’approvazione della legge di attuazione in Parlamento e un anno per la definizione del Lep, dei costi e dei fabbisogni standard. Da quel momento e solo da quel momento ci sarà la possibilità per una Regione di sottoscrivere una pre-intesa. Quindi stiamo parlando ragionevolmente dell’inizio 2024″, aggiunge Calderoli.

“La legge sull’autonomia regionale è un legge ordinaria, quella su Roma Capitale e la riforma del Presidenzialismo leggi costituzionali che richiedono quattro o più passaggi”. Lo ha spiegato il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, ad Agorà Rai Tre, sulla eventuale concomitanza tra legge sulle autonomie quella su Roma Capitale e sulla riforma del Presidenzialismo. “Quella di cui stiamo parlando – ha specificato Calderoli – è una legge ordinaria che vedrà il prossimo anno per la valutazione da parte del Parlamento sulla legge di attuazione e la cabina di regia nella definizione dei Lep”.

“A seconda del tipo di Presidenzialismo scelto è chiaro che cambierà completamente la prospettiva e la logica della legge elettorale” ha aggiunto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

“Così come si è fatto in tutti gli altri casi ai livelli essenziali, c’è una legge dello Sato, nel caso specifico la legge di Stabilità di quest’anno, che demanda al Consiglio dei ministri l’approvazione di una serie di Decreti del Presidente del Consiglio che vanno a definire questi Lep. E non si può oggi dire che il Dpcm non è uno strumento adatto perché il Lea, cioè i livelli essenziali della sanità, sulla base di una legge del ’92 sono stati definiti con un Dpcm”. Così Roberto Calderoli il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ad Agorà Rai Tre, su come verranno stabiliti i Lep. “I Lepa, cioè in livelli essenziali in ambito ambientale, una legge dello Sato del 2016, e quindi con una guida di sinistra, demanda a un Dpcm la definizione degli stessi. Costi e fabbisogni standard sono sempre stati attuati nel federalismo fiscale attraverso dei Dpcm. E devo ricordare anche che per due anni un governo giallorosso ha gestito tutte le fasi del Covid con dei Dpcm. Quindi non è che quando li fa la sinistra o i 5S sono buoni e sono cattivi quando li fa il centrodestra. Il Dpcm è uno strumento che nasce da una legge e che è quello strumento che ha quella duttilità necessaria per affrontare 23 materie”, ha concluso Calderoli. ”Finché non vengono i livelli essenziali nessuna materia può essere attribuita”.

