Il capogruppo della Lega al Senato: "E' rimasto qualcosa in sospeso"

(LaPresse) Massimiliano Romeo ha parlato anche dell’ok del Senato alla legge di bilancio con i giornalisti: “La manovra è. passata, siamo soddisfatti. E’ una manovra prudente, responsabile che aiuta il ceto medio basso, e aiuta le imprese con il credito di imposta. In sospeso è rimasto qualcosa, c’è qualche rammarico ma abbiamo tempo per avere risorse nel corso dell’anno per migliorare alcune misure”, ha detto il capogruppo della Lega a Palazzo Madama.

