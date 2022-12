Il capogruppo di FI in Commissione Bilancio alla Camera: "Tutte le nostre indicazioni sono state inserite"

Soddisfatto della manovra appena approvata in Senato, Roberto Pella. “Forza Italia esce da questa manovra fortemente vincente. Tutte le nostre indicazioni sono state inserite in manovra, abbiamo portato le pensioni a 600 euro e è nostra intenzione portarle fino a 1000 euro, abbiamo portato la decontribuzione dei giovani a 8mila euro, abbiamo ottenuto la proroga del superbonus e l’abbattimento del cuneo fiscale. Forza Italia esce quindi fortemente vincente”, così il capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio alla Camera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata